Tras la gran acogida de su lanzamiento, Maricarmen Marín suma tres nuevas funciones a “Navidad Maricarmen: 10 Años de Magia”. El esperado espectáculo llegará por primera vez al Teatro Canout con música, baile, personajes y grandes sorpresas. El público habló y Maricarmen Marín respondió. Tras anunciarse la primera función de “Navidad Maricarmen: 10 Años de Magia”, la artista suma tres nuevas presentaciones en Lima: una el sábado 12 de diciembre a las 3:00 p. m. y dos el domingo 13 de diciembre, a las 3:00 p. m. y 6:00 p. m., en el Teatro Canout de Miraflores.
Estas nuevas fechas se suman a la función del sábado 12 de diciembre a las 6:00 p. m., anunciada previamente y que ya cuenta con pocas entradas disponibles ante la gran respuesta del público. “Abrir nuevas funciones es una alegría inmensa y solo puedo decirles: gracias por seguir soñando conmigo. Estoy profundamente agradecida con todas las familias que, año tras año, han hecho de Navidad Maricarmen algo tan especial. Este proyecto nació desde el corazón y hoy siento que ya es parte de mi historia, pero también de la historia de muchas familias que han crecido conmigo”, cuenta Maricarmen.
Maricarmen celebra una década de “Navidad Maricarmen” y lo hace con una edición especial que, por primera vez, llegará al teatro. La propuesta reúne una historia, música, baile, personajes, una gran puesta en escena y muchas sorpresas, en un espectáculo pensado para disfrutar entre grandes y chicos. “Por los 10 años queríamos hacer algo realmente especial y, por primera vez, llevamos Navidad Maricarmen al teatro. Hemos preparado una historia llena de magia, música, baile, personajes, una gran puesta en escena y muchas sorpresas”, adelanta la artista.