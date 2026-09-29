Mientras miles de extranjeros regularizaron su situación migratoria en Arequipa, otros casos terminaron en procesos de expulsión. En lo que va del año, la Jefatura Zonal de Migraciones emitió 3,918 carnés de extranjería, mientras que 31 extranjeros recibieron resoluciones de expulsión, según información proporcionada por la Superintendencia Nacional de Migraciones.

Los carnés de extranjería acreditan la condición migratoria regular de los ciudadanos extranjeros en el país. La cifra forma parte de los trámites realizados por Migraciones en la región durante este año.

En el otro frente, la entidad realizó 287 operativos de fiscalización, en los que fueron intervenidas 3,117 personas extranjeras para verificar su situación migratoria. De estas intervenciones se derivaron las 31 resoluciones de expulsión.

Además de los trámites para extranjeros, la oficina regional reportó que 22 personas obtuvieron la nacionalidad peruana tras culminar el procedimiento correspondiente.

A nivel nacional, Migraciones informó recientemente que hasta septiembre de 2026 se habían emitido 2,807 órdenes de expulsión y realizado 5,461 operativos, mientras que 89,153 extranjeros habían recibido carnés de extranjería.

En Arequipa, la entidad también informó que ha emitido 28,903 pasaportes a ciudadanos peruanos en lo que va del año, trámite que actualmente puede realizarse sin cita previa, según la información proporcionada por Migraciones.