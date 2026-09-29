Personal policial del Destacamento Desconcentrado de Protección de Carreteras Nasca (DESDPC Nasca), en coordinación con personal de Aduanas Pisco, ejecutó un operativo de control en el kilómetro 462 de la carretera Panamericana Sur, sector Pajonal, distrito de Vista Alegre – Nasca, logrando intervenir un vehículo de carga e incautar mercancía de presunto origen ilegal.

Incautación del vehículo

Durante la intervención, los efectivos policiales realizaron el registro de una unidad de transporte de carga que circulaba por la zona, conducida por la persona identificada con las iniciales P.A.Q.L.

Como resultado de la inspección, los agentes encontraron en la cabina dos cajas de cartón que contenían 665 juguetes de la marca Nintendo – Mario Bros. Asimismo, en la parte inferior del furgón, ocultos entre estructuras metálicas, fueron halladas tres cajas con 1085 productos odontológicos de diferentes marcas, entre materiales de uso especializado.

La mercancía intervenida fue valorizada aproximadamente en S/ 200 000, mientras que las unidades vehiculares utilizadas para el traslado fueron valorizadas en aproximadamente S/ 270 990.

Asimismo, se verificó que el vehículo transportaba una carga lícita consistente en 580 bolsas de maní entero, según la documentación correspondiente; sin embargo, al haberse utilizado la unidad como medio para el ocultamiento y transporte de la presunta mercancía de contrabando, se procedió a la inmovilización e incautación del vehículo y su carga general.

Ante estos hechos, el conductor de 45 años fue detenido en flagrancia por la presunta comisión del delito aduanero – contrabando y puesto a disposición de la unidad especializada correspondiente para continuar con las diligencias e investigaciones conforme a ley.

La mercancía intervenida, la carga de maní y las unidades vehiculares fueron trasladadas por personal de Aduanas Pisco hacia sus almacenes para los procedimientos establecidos.

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