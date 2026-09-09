Un operativo multisectorial liderado por el Cuarto Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ica permitió la incautación de aproximadamente 600 lentes de diversas marcas y modelos, durante una intervención realizada en establecimientos comerciales ubicados en la avenida Municipalidad, en la ciudad de Ica.

Incautan lentes

La diligencia se desarrolló ayer y estuvo encabezada por la fiscal provincial Mercedes Ramos Ramos, como parte de una acción extraordinaria de control orientada a combatir el presunto comercio ilegal de productos de procedencia extranjera.

Durante la intervención, las autoridades detectaron indicios que podrían estar relacionados con el presunto delito de receptación aduanera, contemplado en la Ley de Delitos Aduaneros. Según la información proporcionada, los responsables de los establecimientos intervenidos no habrían podido acreditar documentalmente el ingreso legal al país ni la procedencia lícita de parte de la mercadería encontrada.

En el operativo participaron representantes de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), oficiales de Aduanas y agentes de la División de Investigación Criminal (DIVINCRI) de la Policía Nacional del Perú, quienes brindaron apoyo durante las acciones de control e incautación.

Los cerca de 600 lentes, correspondientes a diferentes marcas y modelos, quedaron bajo custodia de las autoridades competentes mientras se desarrollan las diligencias destinadas a establecer su procedencia y determinar si existió alguna infracción o delito relacionado con su ingreso y comercialización.

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