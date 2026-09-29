Con el objetivo de fortalecer las medidas de seguridad para las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026, la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Ica sostuvo reuniones de coordinación con altos mandos de la Policía Nacional del Perú (PNP) en Ica y de las Fuerzas Armadas en Lima, a fin de asegurar el adecuado desarrollo de las actividades electorales.

Seguridad en elecciones

Durante los encuentros con representantes de la PNP, el Ejército del Perú y la Marina de Guerra del Perú, el jefe de la ODPE Ica, Villadigno Zárate Quispe, destacó la importancia de reforzar las medidas de seguridad durante el despliegue y repliegue del material electoral, así como durante la jornada electoral del domingo 4 de octubre.

En las reuniones también se presentaron y evaluaron las medidas previstas para el resguardo de los locales de votación y la protección del personal electoral. Asimismo, se definieron rutas estratégicas para el traslado del material electoral, con especial atención en las zonas de difícil acceso, y se establecieron mecanismos de respuesta ante eventuales contingencias.

Las instituciones participantes reafirmaron su compromiso de trabajar de manera articulada para contribuir al orden y la seguridad antes, durante y después de la jornada electoral. Para ello, se tiene previsto el despliegue de cerca de 1400 efectivos de la PNP, el Ejército del Perú y la Marina de Guerra del Perú en la circunscripción de la ODPE Ica.

Este despliegue permitirá reforzar la seguridad de los 407,320 ciudadanos habilitados para sufragar en las provincias de Ica, Nasca y Palpa. La vigilancia comprenderá 145 locales de votación, donde se instalarán 1,372 mesas de sufragio, con énfasis en la protección de los electores, el personal electoral y el material electoral.

Durante las reuniones, el jefe de la ODPE Ica señaló, además, que la oficina viene cumpliendo el cronograma establecido para las ERM 2026. En ese sentido, indicó que las actividades de capacitación dirigidas a miembros de mesa, personeros y electores se desarrollan con normalidad y que el siguiente paso será el despliegue del material electoral hacia los locales de votación.

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