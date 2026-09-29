La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados inicia este martes, a partir de las 3 p.m., en la Sala Grau del Congreso de la República, la sustentación del dictamen sobre el pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo. Durante esta primera jornada se revisarán las cuatro primeras materias de la solicitud, mientras que las cuatro restantes serán abordadas mañana desde las 9:00 a.m.

El predictamen plantea rechazar el pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo y enviarla al archivo.

El documento, que consta de 205 páginas, señala que el Gobierno no habría demostrado la existencia de una situación de urgencia que justifique la delegación de facultades. Asimismo, cuestiona la amplitud y falta de precisión de las materias incluidas en la solicitud.

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En ese sentido, sostiene que la solicitud del Ejecutivo involucra a los 19 sectores del Poder Ejecutivo, por lo que considera que son pocos los ámbitos de gestión que quedarían excluidos de la delegación de facultades.

Dicho documento indica que la delegación de facultades por parte del Congreso debe limitarse a asuntos específicos y no extenderse a materias generales o sectores completos.

Asimismo, advierte que varias de las materias propuestas por el Ejecutivo están planteadas de manera general y no precisan cuáles son las normas que serían objeto de modificación.

Además, el texto señala que la falta de delimitación precisa dificulta establecer el alcance de las facultades legislativas que solicita el Ejecutivo.