Con el objetivo de garantizar el adecuado desarrollo de la segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales 2026, el Distrito Fiscal de Ica realizó una reunión de coordinación y monitoreo del proceso electoral que se llevará a cabo el próximo 7 de junio en las provincias de su jurisdicción.

Orden y seguridad

La jornada de trabajo estuvo a cargo de la presidenta de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Ica, Carmen Rosa Delgado Ccana, junto con los integrantes del Equipo de Gestión Territorial, quienes evaluaron las acciones operativas y de articulación institucional necesarias para asegurar la presencia fiscal durante la jornada electoral.

Durante la reunión, se informó que un total de 311 fiscales serán desplegados en los diferentes locales de votación de las provincias de Ica, Chincha, Pisco, Nasca, Palpa, Lucanas y Huaytará, donde cumplirán funciones de prevención, vigilancia y atención inmediata ante cualquier incidencia que pudiera afectar el normal desarrollo de los comicios.

El Ministerio Público, a través de sus fiscales, contribuirá a garantizar el respeto de los derechos ciudadanos y el cumplimiento de la normativa electoral, fortaleciendo así la confianza de la población en el proceso democrático.

Asimismo, ayer desde las 8:00 de la mañana, la Región Policial Ica inició el desplazamiento de efectivos policiales hacia las provincias de Ica, Pisco, Chincha, Nasca y Palpa, con la finalidad de garantizar el orden, la seguridad y el normal desarrollo de la jornada electoral.

El personal policial brindará servicio en las instituciones educativas habilitadas como locales de votación, así como en las vías de acceso y puntos estratégicos, resguardando el material electoral y velando por la tranquilidad de los ciudadanos antes, durante y después del proceso electoral.

Del mismo modo, la ODPE Ica sostuvo una serie de reuniones de coordinación con representantes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas (FF. AA.), a fin de fortalecer las acciones de seguridad que garantizarán el adecuado desarrollo de los comicios programados para el próximo 7 de junio.

La jefa de la ODPE Ica, Elsa Otilia Panta Ymán, informó que más de 1,200 efectivos policiales y más de 500 integrantes de las Fuerzas Armadas serán desplegados para resguardar los 150 locales de votación que se habilitarán en las provincias de Ica, Nasca y Palpa.

Detalló que la Policía Nacional participará en el traslado del material electoral hacia los centros de votación y tendrá a su cargo el mantenimiento del orden público y la seguridad externa de los locales durante la jornada electoral. Por su parte, los efectivos del Ejército Peruano asumirán la seguridad interna de los recintos de votación, mientras que en el distrito de Marcona esta labor estará a cargo de personal de la Marina de Guerra del Perú.

La titular de la ODPE precisó que el mayor contingente de seguridad será destinado a la provincia de Ica, donde se habilitarán 121 locales de votación para atender a 327,776 electores. En tanto, en la provincia de Nasca funcionarán 21 locales y en Palpa se instalarán 8 locales de votación para atender a 12,833 ciudadanos.

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