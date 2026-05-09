La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Ica sostuvo una reunión de coordinación con representantes del Ejército Peruano (EP), con el objetivo de definir los protocolos de seguridad que se implementarán durante las elecciones primarias previstas para el 24 de mayo en la región.

Proceso electoral

La reunión se realizó en las instalaciones del Batallón de Infantería Aerotransportado N° 39 del Ejército Peruano y contó con la participación del jefe de la ODPE Ica, Heberzon Comun Salas, y del Teniente Coronel EP, Alan Linares Vásquez.

Durante el encuentro, ambas instituciones abordaron aspectos relacionados con la seguridad del local de votación habilitado en la ciudad de Ica, ”I.E. José Toribio Polo”, donde se instalarán 37 mesas de sufragio destinadas al voto de los delegados de las organizaciones políticas participantes.

Asimismo, se coordinó el despliegue del personal del Ejército del Perú para garantizar el orden y la seguridad durante la jornada electoral, así como el resguardo de las instalaciones antes, durante y después del proceso. Otro de los puntos tratados fue el acompañamiento que se brindará en el resguardo del material electoral durante la jornada.

La ODPE Ica informó además que, en su jurisdicción, las elecciones primarias se desarrollarán bajo la modalidad de delegados en dos etapas. La primera, prevista para el 17 de mayo, estará a cargo de las organizaciones políticas, cuyos afiliados elegirán a sus representantes mediante un proceso interno. Para ello, podrán solicitar asistencia técnica de la ONPE, sin que ello implique la organización del proceso por parte de la entidad electoral, responsabilidad que recae exclusivamente en cada agrupación política.

La segunda etapa, programada para el 24 de mayo, estará a cargo de la ONPE. En esta jornada, los delegados serán los encargados de elegir a los candidatos que participarán en las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

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