La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Ica realizará este sábado 9 de mayo una jornada de capacitación dirigida a los miembros de mesa de las organizaciones políticas que participarán en las elecciones primarias del 24 de mayo, desarrolladas bajo la modalidad de delegados.

Proceso electoral

El jefe de la ODPE Ica, Herberzon Comun Salas, informó que la actividad se llevará a cabo en la institución educativa “José Toribio Polo”, en la ciudad de Ica, el sábado 9 de mayo a partir de las 8:00 a. m. El objetivo es que los miembros de mesa se familiaricen con las tareas de instalación, sufragio y escrutinio.

Agregó que durante la jornada se empleará material pedagógico impreso y virtual, orientado a familiarizar a los asistentes con las distintas fases del proceso electoral y a reforzar la importancia de sus funciones, a fin de garantizar comicios ordenados y transparentes.

Asimismo, sostuvo que las capacitaciones a los distintos actores electorales se vienen intensificando de manera presencial en la oficina distrital correspondiente a la circunscripción.

En la región Ica, las elecciones primarias se desarrollarán en dos etapas bajo la modalidad de delegados. La primera, prevista para el 17 de mayo, estará a cargo de las organizaciones políticas, cuyos afiliados elegirán a sus delegados mediante procesos internos. Para ello, podrán solicitar asistencia técnica de la ONPE, sin que ello implique la organización directa del proceso, responsabilidad que recae en cada agrupación.

La segunda etapa, programada para el 24 de mayo, será organizada por la ONPE. En esta jornada, los delegados elegirán a los candidatos de sus agrupaciones políticas que participarán en las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

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