La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) instaló 26 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) con el objetivo de organizar y ejecutar las elecciones primarias que definirán las candidaturas para las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026.

Proceso electoral

Así lo establece la Resolución Jefatural N.º 000051-2026-JN/ONPE, publicada el 1 de abril en el diario oficial El Peruano. Las ODPE se ubican en las regiones de Ica, Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima Provincias (9 provincias), Lima Cercado (43 distritos), Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali.

En la ceremonia de instalación participaron representantes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), de la Policía Nacional del Perú (PNP), de la Defensoría del Pueblo, así como funcionarios de las ODPE.

Según el cronograma electoral, las elecciones primarias se realizarán en dos fechas, de acuerdo con las modalidades elegidas por las organizaciones políticas. La primera corresponde a la modalidad por afiliados, que se realizará el 17 de mayo, en la que los militantes elegirán directamente a sus candidatos, en un proceso organizado por la ONPE.

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