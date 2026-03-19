En el marco de las Elecciones Generales 2026, programadas para el próximo 12 de abril, la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Ica intensifica la capacitación de los actores electorales mediante campañas de difusión simultáneas en las provincias de Ica, Nasca y Palpa.

Jornada electoral

Estas jornadas informativas se desarrollan de manera paralela en puntos estratégicos de alta concurrencia, como plazas, parques, comisarías, mercados, ferias itinerantes y centros comerciales, donde el personal de la ONPE orienta a la ciudadanía sobre los principales aspectos del proceso electoral.

Durante las actividades, los ciudadanos aprenden a identificar correctamente el voto válido, en blanco y nulo, así como el voto preferencial y el voto cruzado, utilizando modelos de cédula empleados por el personal electoral. Además, reciben información sobre cómo consultar su local de votación, los horarios establecidos para la jornada electoral y la importancia de acudir a sufragar el próximo 12 de abril.

Asimismo, se explica el tamaño, las secciones y las características que tendrá la cédula de sufragio, mediante materiales demostrativos con símbolos ficticios, con el objetivo de familiarizar a los electores con el documento que utilizarán el día de los comicios.

Al respecto, la jefa de la ODPE Ica, Ing. Elsa Otilia Panta Ymán, destacó la importancia de que la ciudadanía conozca el proceso de votación y las responsabilidades que implica ejercer su derecho al sufragio.

En ese sentido, precisó que el personal de campo continuará desplegando acciones de orientación y difusión en los 24 distritos de la jurisdicción, así como en el centro poblado Valle Las Trancas, en la provincia de Nasca, con el propósito de promover una participación informada y contribuir al desarrollo de un proceso electoral transparente y ordenado.

“Estas acciones forman parte de un periodo intensivo de trabajo de 45 días. De manera complementaria, las jornadas de capacitación presencial dirigidas a los miembros de mesa se realizarán el 29 de marzo y el 5 de abril”, subrayó la titular del organismo electoral.

Panta Ymán, indicó que los electores, personeros, miembros de mesa y demás actores del proceso también pueden capacitarse de manera virtual a través de la plataforma web ONPEduca (https://capacitate.onpe.gob.pe/ciudadano/auth). Para consultas adicionales, se encuentran habilitadas la sede de la ODPE Ica, sus oficinas distritales y la oficina del centro poblado.

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