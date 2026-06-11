Cuidado. Son hábiles y rápidos, ya han robado carteras, celulares, dinero y laptops de comercios en Concepción, Cajas, Chupaca y ahora en Huancayo. Las cámaras de seguridad han grabado a la pareja que finge ser clientes, simulan ver productos y otras veces ingresan raudos y se llevan lo que encuentran en el mostrador. Una vez que detectan a su víctima, distraen con movimientos previsibles, uno ingresa primero, luego el cómplice para apoderarse de los bienes y escapar.

El malhechor de contextura gruesa, de unos 35 a 40 años, ha sido visto rondando viviendas y negocios acompañado de una mujer que anteriormente tenía el cabello teñido rubio, al ser captada por la cámara de vigilancia, cambió de look, ahora tiene el cabello de color oscuro, esto para evitar ser capturada.

Según las denuncias de los agraviados, la astuta pareja fue captada robando una laptop en Concepción, luego en San Jerónimo de Tunán, el varón se apoderó de una cartera con más de mil soles de una pastelería.

Esta vez fueron grabados en San Agustín de Cajas, hurtando productos; en Chupaca se apoderaron de 3 mil soles de un comercio y el último robo fue a la joyería Perla Dorada, de la calle Real y Jr. Ayacucho en Huancayo de donde sustrajeron una laptop.

Mientras la fémina distrae, el varón coge el equipo y se lo esconde en el abdomen para luego salir raudo. Los ciudadanos piden a la Policía reforzar el patrullaje, además exhortan a la población a estar en alerta, reportar cualquier hecho sospechoso para atrapar a los ladrones.