Según informó el coronel César Ramos Chahuayllo, gerente de Seguridad Ciudadana, durante la jornada se realizaron dos intervenciones, una a un night club clandestino y otra a la discoteca Steven. Al momento de ingresar a este último establecimiento, los vigilantes habrían reaccionado de manera agresiva ante la presencia de los funcionarios.

El coronel señaló que fue agredido en uno de sus brazos y que, durante el incidente, los trabajadores del local incluso le rompieron la casaca. Los fiscalizadores también habrían sido atacados mientras intentaban realizar la intervención.

De acuerdo con la autoridad municipal, la discoteca no contaba con certificado ITSE, además el establecimiento ya había sido clausurado anteriormente e incluso se habría colocado un muro para impedir su funcionamiento.Sin embargo, los administradores habrían habilitado otro acceso para continuar operando, burlando la medida de clausura.

Ante las infracciones detectadas y la agresión contra los funcionarios municipales, se procedió a imponer las respectivas papeletas y a ejecutar una nueva clausura del establecimiento.

Ramos Chahuayllo indicó que, debido a la agresión contra los funcionarios durante la intervención, la normativa contempla la clausura definitiva del establecimiento, por lo que la discoteca Steven ya no podría volver a funcionar en dicho local.