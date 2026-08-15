Instituciones educativas como la I.E. Pedro Pablo Castro Peláez y la I.E. José de la Torre Ugarte vienen asumiendo con responsabilidad su rol de preparación frente a un eventual terremoto y tsunami. La advertencia cobró mayor importancia en el Simulacro Nacional Multipeligro y cuando Pisco hoy se prepara para recordar los 19 años del devastador terremoto del 15 de agosto de 2007.

Por la prevención

En las instituciones educativas se vienen desarrollando permanentemente simulacros y prácticas de evacuación, preparando a estudiantes, docentes y personal para responder rápidamente ante una emergencia. El director de la I.E. Pedro Pablo Castro Peláez, Manuel Trillo Calderón, destacó que estos ejercicios forman parte de la preparación de la comunidad educativa, especialmente porque tanto su institución como la I.E. José de la Torre Ugarte se encuentran entre los colegios más antiguos de la provincia y están ubicados en sectores que podrían verse comprometidos ante un eventual tsunami. Por ello, los estudiantes no solo deben saber cómo protegerse durante el movimiento sísmico, sino también evacuar inmediatamente hacia zonas seguras.

Mientras tanto, la Cruz Roja Filial Pisco llevó adelante un ejercicio preventivo en sectores como la Cooperativa Miguel Grau, en Pisco Playa, poniendo en práctica la evacuación de la población ante un eventual tsunami.

Su presidente, Jorge Guerrero Romero, señaló que la carta de inundación de la Marina de Guerra del Perú identifica como zonas vulnerables a Pisco Playa Norte y Sur, además del centro del distrito de San Andrés y el sector de El Chaco, en Paracas.

A 19 años del terremoto que enlutó a Pisco y dejó cerca de 600 fallecidos, el llamado es directo a la población: un simulacro no es una pérdida de tiempo, es un entrenamiento para sobrevivir.

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