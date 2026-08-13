A solo días de recordar una de las tragedias más dolorosas de la historia reciente de Pisco, toda la población está invitada a participar en el Simulacro Nacional Multipeligro, que se realizará mañana, viernes 14 de agosto, a las 3:00 de la tarde. El ejercicio busca fortalecer la preparación de las familias y enseñar cómo actuar ante un sismo u otra emergencia.

Por la prevención

La fecha cobra especial importancia porque el sábado 15 de agosto se cumplen 19 años del terremoto de 2007, cuyo epicentro se ubicó frente a las costas de Pisco y que dejó cerca de 600 personas fallecidas, además de miles de damnificados y graves daños en viviendas e infraestructura. A casi dos décadas de aquella tragedia, la prevención continúa siendo una tarea de todos.

El presidente de la Cruz Roja Filial Pisco, ingeniero Jorge Guerrero Romero, hizo un llamado a toda la ciudadanía para participar activamente en el simulacro.

“Pisco puede ser nuevamente epicentro de un terremoto, al igual que cualquier otra zona del país”, señaló, remarcando que estos ejercicios permiten poner en práctica los conocimientos que pueden marcar la diferencia durante una emergencia.

El especialista recomendó a las familias mantener preparada su mochila de emergencia y caja de sobrevivencia, además de conocer las rutas de evacuación y establecer puntos de encuentro. También pidió a los padres organizarse previamente para saber dónde encontrarse con sus hijos en caso de que el sismo ocurra mientras ellos se encuentran en sus centros educativos.

La jornada preventiva también permitirá recordar que Pisco aún cuenta con edificaciones clausuradas que no han sido demolidas, entre ellas el antiguo Hotel Regidor, ubicado en la calle Arequipa, que lleva 19 años inhabilitado. Por ello, el llamado es a toda la población, sin excepción: participar mañana en el simulacro puede salvar vidas.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO