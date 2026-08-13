La Libertad alcanzó 2,056,445 habitantes, según los resultados de los Censos Nacionales 2025 presentados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en la ciudad de Trujillo, lo que lo ubica como el tercer departamento más poblado del Perú, después de Lima y Piura. Asimismo, concentra el 6,0% de la población total del país, registrando una tasa de crecimiento anual de 1,1% en el período intercensal 2017-2025.

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En cifras

Durante la presentación realizada en la ciudad de Trujillo, el jefe del INEI, Gaspar Morán Flores, explicó que la información actualizada permitirá a las autoridades regionales y locales identificar con precisión las demandas reales de la población en sectores críticos como salud, educación, saneamiento y seguridad ciudadana, lo que facilitará una distribución más equitativa y eficiente de los recursos presupuestales.

El jefe del INEI precisó que, de acuerdo con los resultados de los Censos Nacionales 2025 en La Libertad, la población femenina representó el 50,9% (1 millón 46 mil) y la masculina el 49,1% (1 millón 11 mil habitantes).

Por grupos de edad, el 61,4% de la población tiene de 15 a 59 años; 24,2% son menores de 0 a 14 años de edad y el 14,4% adultos mayores de 60 y más años. En tanto, la esperanza de vida al nacer en La Libertad es de 79 años; y el índice de envejecimiento llegó a 59,8%, resultado por debajo del promedio nacional (65,1).

Los más poblados

De acuerdo con el estudio, los distritos con mayor población son Trujillo (298 mil personas), La Esperanza (199 mil) y El Porvenir (110 mil).

Cabe indicar que los distritos de Chao (6,3%) y Salaverry (5,1%) reportaron las mayores tasas de crecimiento poblacional entre los años 2017 y 2025; en tanto que Trujillo reportó una disminución de 0,7%.

A nivel de provincias, en el periodo 2017-2025, Virú registró la mayor tasa de crecimiento intercensal de la población (4,4%); mientras que la provincia de Julcán registró la menor tasa (0,6%).