La Libertad es la tercera región del país más poblada del país, después de los departamentos de Lima y Piura, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), que reveló los primeros resultados de los Censos Nacionales 2025.
Esta región cuenta con un total de 2,056,560 habitantes; mientras que Piura, 2,115,587. En el caso de Lima, está subdividida de esta manera: Lima Metropolitana (10,129,708) y Región Lima (1,018,876).
En el caso de la Provincia Constitucional del Callao, tiene una población de 1,101,911 habitantes.
La población total del Perú es de 34,157,732.
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