Con un total de 2,056,560 habitantes. La edad promedio es de 33.4 años.
Con un total de 2,056,560 habitantes. La edad promedio es de 33.4 años.

La Libertad es la tercera región del país más poblada del país, después de los departamentos de Lima y Piura, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), que reveló los primeros resultados de los Censos Nacionales 2025.

Esta región cuenta con un total de 2,056,560 habitantes; mientras que Piura, 2,115,587. En el caso de Lima, está subdividida de esta manera: Lima Metropolitana (10,129,708) y Región Lima (1,018,876).

En el caso de la Provincia Constitucional del Callao, tiene una población de 1,101,911 habitantes.

La población total del Perú es de 34,157,732.

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