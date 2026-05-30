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En el marco de las celebraciones por el Día Internacional de la Papa, el Establecimiento Penitenciario de Huánuco presentó el “Papapan Canero”, una innovadora propuesta gastronómica elaborada por internos que integran el taller productivo de panadería.

La iniciativa fue desarrollada por un equipo de 15 internos que laboran para la empresa Curitanta, como parte de la política de Cárceles Productivas impulsada por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE). El producto busca resaltar el valor nutricional y cultural de la papa, uno de los principales alimentos de la región y del país.

INGREDIENTES SELECTOS

Para obtener la textura y el sabor característicos del “Papapan Canero”, los internos emplearon una cuidadosa combinación de ingredientes de primera calidad, procesados bajo estrictos estándares de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM). La receta fusiona harina de trigo y harina de maíz con papa sancochada regional, ingrediente que aporta humedad, suavidad y un valor nutricional adicional al producto.

El proceso de elaboración incluye una dosificación equilibrada de azúcar rubia, levadura, manteca y leche, lo que permite obtener una miga suave y consistente, además de una corteza dorada ideal para el consumo.

IMPORTANCIA

El director del Establecimiento Penitenciario de Huánuco, Walter Vásquez Rodríguez, destacó la importancia de este tipo de actividades en el proceso de resocialización de las personas privadas de libertad.

“El trabajo dignifica y transforma. Ver a estos hombres concentrados en la balanza, controlando los tiempos de leudado y respetando las normas de seguridad es una muestra de que el tratamiento penitenciario da resultados”, señaló.