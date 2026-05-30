ODPE Puerto Inca recibe material electoral bajo estrictas medidas de seguridad

El tránsito vehicular comenzó a restablecerse de manera progresiva en la carretera Fernando Belaúnde Terry y en los principales ejes viales de la selva central y norte del país, luego de que el Poder Ejecutivo publicara oficialmente el Decreto de Urgencia N.° 005-2026, mediante el cual se destinan S/ 170 millones para atender la crisis que atraviesa el sector arrocero.

La norma contempla un paquete de apoyo financiero que asigna S/ 100 millones para la compra de excedentes de arroz a pequeños productores individuales, S/ 50 millones para organizaciones agrarias y S/ 20 millones para acciones de mitigación de la emergencia. Asimismo, incluye recursos para el mantenimiento de canales de riego y subsidios destinados al combustible de maquinaria agrícola.

Pese a la reapertura de las vías, entre los manifestantes persiste un clima de cautela. Los distintos comités de lucha de San Martín, Ucayali y Huánuco confirmaron que se trata de una tregua temporal, inicialmente acordada por un periodo de 30 días.

Los dirigentes agrarios señalaron que este plazo permitirá evaluar la rapidez y transparencia con las que el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) y Agroideas ejecuten los padrones de beneficiarios y los respectivos desembolsos.

Mientras algunos sectores de la población han optado por otorgar un voto de confianza al Gobierno, otros gremios regionales consideran que el decreto constituye apenas un “paliativo” y continúan exigiendo restricciones a las importaciones de arroz.

En ese contexto, las organizaciones agrarias advirtieron que permanecerán en asamblea permanente y que, de incumplirse los plazos establecidos para la compra de los excedentes, reanudarán de manera indefinida los bloqueos de carreteras.