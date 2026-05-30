Los personeros técnicos de Fuerza Popular participaron en una jornada informativa organizada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para conocer el funcionamiento de los sistemas que serán utilizados durante la segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales 2026. La actividad se desarrolló en la Sala Multipropósito del organismo electoral, donde especialistas explicaron las etapas de procesamiento de actas y la difusión de resultados.

La visita forma parte de las acciones de transparencia impulsadas por la ONPE con las organizaciones políticas que continúan en competencia. Según la entidad, la misma dinámica fue aplicada anteriormente con los partidos que participaron en la primera vuelta de los comicios generales.

#ONPEinforma | Personeros técnicos de @FuerzaPopular__ acudieron hoy a la Sala Multipropósito habilitada en nuestra sede central, donde pudieron conocer el funcionamiento de las soluciones tecnológicas que se aplicarán en la segunda elección presidencial del 7 de junio. #SEP2026 pic.twitter.com/UzHW9rY4nj — ONPE (@ONPE_oficial) May 29, 2026





¿Cómo se procesan las actas electorales?

Durante la presentación, los representantes de Fuerza Popular recibieron detalles sobre el recorrido que siguen las actas desde que son entregadas por los miembros de mesa hasta su incorporación al sistema nacional de cómputo. Además, se les mostró el funcionamiento de los 126 centros de cómputo instalados en igual número de Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE).

La ONPE explicó que los documentos llegan en sobres lacrados y son sometidos a una primera verificación para comprobar que mantienen las medidas de seguridad establecidas. Posteriormente, las actas son digitalizadas para iniciar el proceso de registro de información.

Una vez escaneados los documentos, un operador ingresa los datos contenidos en cada acta mediante un sistema aleatorio que no permite identificar a qué organización política pertenecen los votos consignados. De esta manera, se busca garantizar la imparcialidad durante el procesamiento de la información.

Inteligencia artificial apoya la verificación de datos

Los especialistas también detallaron que el sistema incorpora herramientas de inteligencia artificial para fortalecer los controles de calidad. Estas tecnologías verifican aspectos relacionados con la calidad del escaneo, la presencia de firmas obligatorias y otros elementos necesarios para validar el documento.

Asimismo, la lectura automatizada permite contrastar los datos registrados por el operador con la información contenida en el acta digitalizada. Sin embargo, la ONPE precisó que esta tecnología cumple únicamente una función de verificación y no reemplaza el trabajo realizado por el personal autorizado.

Cuando la información registrada coincide con la lectura automatizada, el procesamiento continúa con normalidad. En caso de detectarse diferencias, el documento es revisado nuevamente por otro operador para confirmar los datos.

Si las discrepancias persisten después de una segunda revisión, interviene el coordinador del centro de cómputo. Su función es realizar una nueva evaluación para determinar cuál es la información correcta antes de que el acta avance a la siguiente etapa.

¿Qué ocurre con las actas observadas?

La ONPE informó que las actas que presentan observaciones son derivadas a los Jurados Electorales Especiales (JEE). Estos órganos del Jurado Nacional de Elecciones son los encargados de emitir una resolución sobre cada caso.

Por otro lado, las actas que superan el proceso de validación sin observaciones son incorporadas al cómputo oficial. Posteriormente, la información es transmitida al centro nacional donde se consolidan los resultados de la elección.

La entidad también recordó que la ciudadanía puede acceder a la información registrada en las actas electorales. Para ello, se encuentra habilitado el sistema de consulta pública que permite visualizar tanto los datos como las imágenes digitalizadas de los documentos mediante el número de mesa o el DNI de un elector.

Durante la actividad, la ONPE informó a los representantes de Fuerza Popular que las organizaciones políticas que participan en la segunda vuelta cuentan con acceso a un módulo especializado para la descarga masiva de actas electorales. Esta herramienta está disponible para los personeros técnicos de ambas agrupaciones que continúan en carrera electoral.

Además, los funcionarios brindaron información relacionada con el código fuente de los sistemas informáticos que serán utilizados durante el proceso. El objetivo es que las organizaciones políticas conozcan los mecanismos tecnológicos que respaldan el cómputo y la difusión de resultados.