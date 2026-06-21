La historia de House of the Dragon continúa este domingo 21 de junio con el estreno de su tercera temporada en HBO Max. La nueva entrega retoma el conflicto por el Trono de Hierro tras los acontecimientos que marcaron el final de la segunda temporada y profundiza la guerra civil que divide a la casa Targaryen.

La producción basada en Fuego y Sangre, obra de George R. R. Martin, mostrará una etapa decisiva de la llamada Danza de los Dragones. Los nuevos episodios se centrarán en la confrontación entre los seguidores de Rhaenyra Targaryen y quienes respaldan a Aegon II Targaryen como heredero del reino.





¿Cuánto durará el primer episodio de la tercera temporada?

El primer capítulo de la tercera temporada estará disponible desde el domingo 21 de junio de 2026. Con una duración de 72 minutos, se convierte en el estreno de temporada más extenso de la serie hasta la fecha.

La nueva tanda de episodios comenzará con acontecimientos que acelerarán el desarrollo de la guerra entre ambas facciones. Uno de los puntos centrales será la Batalla del Gaznate, considerada uno de los enfrentamientos más importantes dentro del conflicto narrado en la obra original.

Horarios de estreno por país

La plataforma mantendrá el lanzamiento simultáneo en distintos mercados. Los horarios confirmados son los siguientes:

Estados Unidos: 6:00 p. m. (PT) y 9:00 p. m. (ET) del domingo 21 de junio.

México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 7:00 p. m. del domingo 21 de junio.

Perú, Colombia, Panamá y Ecuador: 8:00 p. m. del domingo 21 de junio.

Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 9:00 p. m. del domingo 21 de junio.

Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil: 10:00 p. m. del domingo 21 de junio.

España: 3:00 a. m. del lunes 22 de junio.

¿Dónde ver la nueva temporada?

La serie forma parte del catálogo exclusivo de HBO Max. Por ese motivo, los usuarios deberán contar con una suscripción activa a la plataforma para acceder a los nuevos episodios.

La producción continuará estrenando capítulos de forma semanal durante las próximas semanas. Cada entrega estará disponible en el servicio de streaming desde su fecha de lanzamiento oficial.

¿Cuándo se estrena cada episodio?

La tercera temporada contará con un total de ocho capítulos. El cronograma de estrenos se extenderá hasta agosto de 2026.

Episodio 1: 21 de junio de 2026.

Episodio 2: 28 de junio de 2026.

Episodio 3: 5 de julio de 2026.

Episodio 4: 12 de julio de 2026.

Episodio 5: 19 de julio de 2026.

Episodio 6: 26 de julio de 2026.

Episodio 7: 2 de agosto de 2026.

Episodio 8: 9 de agosto de 2026.

La temporada concluirá el 9 de agosto con la emisión del octavo episodio. Este capítulo marcará el cierre de una nueva etapa en la lucha por el control de Poniente.