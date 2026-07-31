El Ejecutivo pedirá facultades legislativas al Congreso para trabajar normas orientadas, entre otros temas, en materia laboral porque más del 70% de los trabajadores en el país están en condición de informal, sin cobertura de salud ni de pensiones.

El presidente de la Confiep, Jorge Zapata, señaló que es indispensable revisar la norma vigente para promover la formalización del empleo.

Por ello, planteó debatir en el Consejo Nacional del Trabajo (CNT) eventuales cambios para reducir sobrecostos laborales y generar condiciones que incentiven la formalización de trabajadores y empresas.

En Canal N indicó que el 70% de informales no se beneficia con medidas que se dan para los trabajadores formales.

Así, manifestó su respaldo al anunciado pedido de facultades legislativas del Ejecutivo al Congreso, entre las que estarían medidas relacionadas con el ámbito laboral.

Zapata señaló también que cualquier discusión sobre el aumento del sueldo mínimo debe analizarse junto con medidas que permitan mantener la competitividad de las micro y pequeñas empresas.

EsSalud

De otro lado, manifestó que las reformas que busca hacer el Gobierno deben incluir la simplificación de trámites y la eliminación de barreras burocráticas para facilitar el emprendimiento y mejorar la productividad.

Zapata también se mostró a favor de cambios de mandos en EsSalud. “La institución ha venido funcionando muy mal y desde Confiep lo venimos denunciando desde hace años, porque ha sido tomado por un sector, por una agrupación que no ha dejado que el directorio gobierne EsSalud como debe ser”, según dijo en RPP.

El ministro de Trabajo, Juan Sheput, anunció cambios en EsSalud, en las próximas horas. “Será muy pronto porque es totalmente de urgencia”, anotó.

Señaló que se optará por un profesional que genere respeto ante la opinión pública porque no debe seguir en la situación en la que se encuentra.