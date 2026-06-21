El Senado del Perú quedó oficialmente conformado tras la proclamación de resultados del Jurado Nacional de Elecciones. Esta nueva cámara forma parte del retorno al sistema bicameral junto a la Cámara de Diputados y el Parlamento Andino.

El órgano legislativo estará integrado por 60 senadores elegidos en dos modalidades de votación. La distribución incluye 30 representantes elegidos por distrito electoral múltiple y 30 por distrito electoral único nacional.





Conformación del nuevo Senado

Según el Jurado Nacional de Elecciones, la elección por distrito múltiple permitió designar un senador por cada departamento del país. A ello se suman cuatro representantes por Lima Metropolitana, uno por la Provincia Constitucional del Callao y uno por los peruanos residentes en el extranjero.

La otra mitad de la cámara alta fue elegida mediante un distrito electoral único a nivel nacional. En este caso, los ciudadanos emitieron su voto por una lista que compitió en todo el territorio peruano.

¿Qué funciones cumplirá el nuevo Senado?

El Senado tendrá la responsabilidad de revisar las iniciativas que provengan de la Cámara de Diputados. En ese proceso podrá aprobarlas, modificarlas o rechazarlas según corresponda.

El órgano también participará en la designación de autoridades del sistema constitucional y de control del Estado. Entre ellas se encuentran el defensor del pueblo y los magistrados del Tribunal Constitucional.

Otra de sus atribuciones será la elección de tres directores del Banco Central de Reserva. Asimismo, tendrá la facultad de designar al contralor general de la República.

El Senado también podrá ratificar al superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones. Estas decisiones forman parte del control institucional sobre entidades clave del Estado.

El nuevo Senado podrá autorizar al presidente de la República para salir del país. También tendrá la potestad de permitir el ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional.

De igual forma, revisará los decretos de urgencia emitidos durante el periodo de interregno parlamentario. Este control se extiende a los decretos legislativos y tratados internacionales.

La cámara alta ejercerá supervisión sobre normas emitidas en situaciones de excepción. Esto incluye la revisión de decretos de urgencia, decretos legislativos y tratados firmados por el Ejecutivo.

Además, deberá aprobar los tratados internacionales antes de su ratificación presidencial. Estas funciones están establecidas en la Ley 31988 que restablece la bicameralidad en el Congreso de la República.

Periodo y reglas de elección

Los senadores ejercerán funciones por un periodo de cinco años. Este tiempo corresponde a la duración completa del mandato legislativo establecido por la normativa electoral.

En la elección por distrito múltiple se permite el uso de voto preferencial. En el caso del distrito único nacional, los electores pueden aplicar un doble voto preferencial según las reglas establecidas por el JNE.