El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú difundió una alerta a través del Boletín Informativo del Aviso Meteorológico N.° 245-2026-INDECI/COEN. El documento advierte el inicio de un periodo de precipitaciones de intensidad moderada a fuerte junto con el ingreso del cuarto friaje del año en la Amazonía peruana.

El evento meteorológico está previsto entre el martes 23 y el jueves 25 de junio. Durante ese periodo se esperan cambios en las condiciones habituales de la selva, con descenso de temperatura, lluvias persistentes y aumento de la velocidad del viento.

🌧️ Desde el 23 al 25 de junio, se espera la presencia de lluvias de moderada a fuerte intensidad en la selva de los departamentos de Ayacucho, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, San Martín y Ucayali. Este evento estará acompañado de descargas eléctricas y… pic.twitter.com/YPI625bUTh — COEN - INDECI (@COENPeru) June 20, 2026

¿Qué zonas estan bajo alerta?

El aviso incluye a nueve departamentos del país ubicados en la zona amazónica. Las regiones señaladas son Ayacucho, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, San Martín y Ucayali.

En estas jurisdicciones se prevé impacto directo por las lluvias asociadas al ingreso de la masa de aire frío. Las autoridades de defensa civil han sido alertadas para el seguimiento de las condiciones meteorológicas en cada zona.

Los reportes técnicos indican que la selva norte registrará acumulados de lluvia cercanos a los 50 milímetros por día. En la selva centro y sur los valores podrían alcanzar hasta 60 milímetros diarios.

Estas cifras reflejan un incremento significativo en comparación con los niveles habituales de la temporada. El comportamiento de las lluvias variará según la ubicación geográfica dentro de la Amazonía.

Se prevee tormentas eléctricas y vientos fuertes

El pronóstico también incluye la presencia de descargas eléctricas durante las tormentas previstas. Estas condiciones representan un riesgo adicional para las zonas rurales que no cuentan con sistemas de protección contra rayos.

Asimismo, se esperan ráfagas de viento que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora. Estas corrientes de aire pueden afectar viviendas con estructuras ligeras y generar complicaciones en la navegación fluvial.

El mapa de riesgos identifica áreas bajo alerta amarilla y naranja debido a la intensidad del fenómeno. Estas categorías indican la posibilidad de eventos meteorológicos peligrosos que requieren atención preventiva.

Las autoridades recomiendan evitar actividades al aire libre durante las tormentas. También se pide asegurar las viviendas y seguir las indicaciones de los organismos de defensa civil durante los días de vigencia del aviso.