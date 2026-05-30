Huánuco: intervienen camión con 28 toneladas de mineral y abren investigación

Agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Huánuco, detuvieron a dos jóvenes presuntamente implicados en el delito contra el patrimonio, en la modalidad de receptación, y recuperaron un teléfono celular reportado como robado durante un operativo realizado el 29 de mayo en el distrito de Pillco Marca.

La intervención fue resultado de las investigaciones iniciadas tras la denuncia presentada por Jefferson L.R.V. (20), quien aseguró haber sido víctima de robo agravado cuando transitaba por inmediaciones del malecón Los Incas, en el sector de Paucarbamba. Según relató, dos sujetos que se desplazaban en un vehículo menor le arrebataron diversas pertenencias, entre ellas un iPhone 13, zapatillas, un reloj inteligente y una batería portátil.

MENSAJES COMO PRUEBA

Durante las diligencias, los efectivos policiales tomaron conocimiento de que familiares del agraviado venían recibiendo mensajes en los que desconocidos exigían una suma de dinero a cambio de devolver el teléfono celular sustraído.

Ante esta situación, la Policía organizó un operativo en las inmediaciones del óvalo de Cayhuayna, lugar donde se había pactado la entrega del equipo. En la intervención fueron detenidos Yhonidank C.B. (19), quien tenía en su poder el celular, y Raúl B.I. (20), que lo acompañaba en ese momento.

NADIE ACREDITÓ PROCEDENCIA DEL MÓVIL

De acuerdo con la información policial, ninguno de los intervenidos pudo acreditar la procedencia legal del equipo. Posteriormente, el agraviado reconoció plenamente el teléfono recuperado como de su propiedad.

Por estos hechos, ambos jóvenes fueron detenidos por su presunta participación en el delito de receptación y trasladados a las instalaciones del Departamento de Investigación Criminal de Huánuco, donde continúan las diligencias correspondientes bajo conocimiento del Ministerio Público.