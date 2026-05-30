Un camión que transportaba aproximadamente 28 toneladas de recurso mineral, fue intervenido por el Personal de la Comisaría PNP San Rafael en la provincia de Ambo, por lo que fue propicio a una investigación por la presunta comisión del delito de tráfico ilícito de recursos minerales provenientes de la minería ilegal.

La intervención tuvo lugar frente a las instalaciones de la dependencia policial, donde los efectivos detuvieron un vehículo de carga pesada de placa BCP-938 que trasladaba en su tolva material mineral compuesto por rocas de color gris.

Transportaba cobre en bruto

Durante la diligencia fue identificado el conductor Luis E.M.P. (43), quien manifestó que transportaba aproximadamente 28 toneladas de mineral de cobre en bruto desde el sector San Antonio de Rondoni, en el distrito de Cayna, provincia de Ambo, con destino al anexo de Huashapampa, distrito de Chacapalpa, provincia de Yauli, en la región Junín.

El conductor presentó documentación relacionada con la carga y el vehículo; sin embargo, ante información contenida en un documento de investigación policial que advertía una posible procedencia irregular del mineral, se realizaron las coordinaciones correspondientes con el Ministerio Público para verificar la trazabilidad del recurso transportado.

A disposición de la ley

Por disposición fiscal, el conductor, el vehículo y la carga mineral fueron puestos a disposición de la Sección de Investigación de Delitos y Faltas de la Comisaría PNP San Rafael, donde continúan las diligencias orientadas a determinar el origen legal del mineral y establecer posibles responsabilidades penales.

Las autoridades no descartan que el material intervenido esté vinculado a actividades de minería ilegal, por lo que las investigaciones continuarán conforme a ley.