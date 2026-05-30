En el Simulacro Nacional Multipeligro, la región Ica midió su capacidad de respuesta ante un eventual terremoto, el ejercicio diseñado para concientizar a la población sobre la importancia de la prevención simuló un sismo de magnitud 8.0 con epicentro en la provincia de Pisco, una profundidad de 42 km e intensidad VII, el cual fue percibido con alarma en toda la región.

Muertos y heridos

Tras la activación de las sirenas a las 10:00 de la mañana de este viernes 29, la población iqueña respondió con madurez, evacuando de manera ordenada hacia zonas seguras en calles, centros comerciales e instituciones públicas.

Al respecto, Walther Mendoza Martínez, subgerente de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Provincial de Ica, destacó el compromiso de la comunidad en este ensayo:

“Queremos saludar el civismo y la alta participación de nuestros ciudadanos, pero muy especialmente de los escolares. Los colegios han sido un ejemplo de orden. Esta respuesta masiva nos demuestra que la cultura de prevención está enraizándose en los más jóvenes, quienes son los principales multiplicadores de estos mensajes de supervivencia en sus hogares”, dijo.

Durante el entrenamiento, los brigadistas de Gestión del Riesgo de Desastres de la comuna provincial, junto a la unidad de rescate de la Región Policial Ica, demostraron su preparación al auxiliar a los heridos y liberar a personas atrapadas en oficinas públicas.

Una de las intervenciones más destacadas ocurrió en la institución educativa Nuestra Señora de las Mercedes, donde los efectivos policiales rescataron con éxito a varias escolares atrapadas en el segundo piso del plantel, brindándoles primeros auxilios inmediatos.

De acuerdo con el reporte preliminar emitido por el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) del Gobierno Regional de Ica, el devastador escenario hipotético dejó un saldo de 565 fallecidos, 144 heridos, 42 personas atrapadas, 64 aisladas y 35 desaparecidas. Asimismo, la evaluación de daños registró 33,721 damnificados y 44,680 afectados.

En cuanto a la infraestructura, el “terremoto” provocó el colapso y afectación de 8,916 viviendas, además de dejar daños materiales en 16 puestos de salud y 26 instituciones educativas de la región.

Las autoridades instaron a la comunidad a no bajar la guardia y a seguir implementando sus planes familiares de emergencia.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO