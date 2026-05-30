El alcalde provincial de Ica, Carlos Reyes, anunció que solicitará una evaluación integral de la infraestructura de la Municipalidad Provincial de Ica y otros espacios públicos, con el objetivo de conocer el estado real de las edificaciones luego de los últimos movimientos sísmicos registrados en la región.

Alerta estructural

Las declaraciones fueron brindadas durante el desarrollo del Primer Simulacro Nacional Multipeligro 2026, realizado este viernes 29 de mayo a las 10:00 de la mañana, actividad en la que participaron de forma masiva trabajadores municipales, instituciones educativas y ciudadanos. La jornada buscó fortalecer la cultura de prevención y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias.

Reyes destacó que, en comparación con años anteriores, los daños ocasionados por los recientes sismos han sido menores debido a la mejora en las construcciones. “El último sismo de mayor intensidad después del terremoto dejó daños menores porque las construcciones han cambiado y se han mejorado”, manifestó la autoridad edil, aunque precisó que todavía falta seguir reforzando la infraestructura en diversos sectores de la ciudad.

El burgomaestre también hizo énfasis en la importancia de actuar con calma durante un evento sísmico, especialmente en lugares con gran concentración de personas. Indicó que uno de los principales retos continúa siendo evitar el pánico colectivo en instituciones educativas y espacios públicos con accesos reducidos y gran cantidad de usuarios.

Asimismo, el alcalde consideró necesario que algunas instituciones privadas expliquen públicamente lo ocurrido tras los últimos sismos. En ese sentido, mencionó el caso de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP), señalando que la ciudadanía merece conocer detalles técnicos sobre las afectaciones registradas en su infraestructura.

“Luego de este evento vamos a pedir que realmente se hagan las evaluaciones y también se exponga qué fue lo que sucedió. Los ciudadanos merecen saber”, declaró Carlos Reyes al referirse a la necesidad de transparentar la información relacionada con posibles daños estructurales en edificios de la ciudad.

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