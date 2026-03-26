El alcalde provincial de Ica, Ing. Carlos Reyes, desmintió las declaraciones del congresista José Luis Elías Ávalos, quien señaló que no existe planificación alguna para la ejecución de una doble vía en el tramo urbano de la carretera Panamericana Sur.

Proyecto ante el MTC

La controversia surgió luego de que el parlamentario, también candidato al Senado, afirmara en un medio local que no tenía conocimiento de proyectos impulsados por el Gobierno Regional de Ica ni por la Municipalidad Provincial relacionados con una vía auxiliar o ampliación de la carretera.

“Que yo conozca no, es más, creo que las autoridades de la universidad (San Juan Bautista) han pedido información al Gore y también a la Municipalidad Provincial de Ica y no hay absolutamente nada”, señaló.

En respuesta, el burgomaestre rechazó estas afirmaciones y las calificó como desinformadas. Precisó que sí existe un convenio vigente entre la Municipalidad Provincial de Ica y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para el mejoramiento integral de la Panamericana Sur en el tramo que atraviesa el casco urbano de la ciudad, desde el distrito de Salas Guadalupe hasta Ocucaje.

“Actualmente la municipalidad de Ica tiene un convenio con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para el mejoramiento integral de toda la carretera Panamericana Sur que cruza el casco urbano”, afirmó la autoridad edil.

Asimismo, añadió que “en estos días ha salido la comunicación donde se está haciendo la publicación del Estudio de Impacto Ambiental”, lo que —según dijo— confirma el avance del proyecto.

El alcalde también respondió directamente a las declaraciones del legislador: “Entendería que este ciudadano está desinformado de los trabajos que se vienen realizando”, sostuvo.

Según explicó, el proyecto contempla intervenciones que incluyen zonas cercanas a la Universidad San Juan Bautista, institución vinculada al congresista. Además, detalló que el desarrollo del expediente técnico ha tomado más tiempo debido a la necesidad de expropiar terrenos para ampliar la vía.

“Una de las razones por las que se ha demorado la elaboración del expediente es que el proyecto va a requerir expropiar algunos terrenos para ampliar la vía”, indicó, precisando que los afectados serán informados en su debido momento.

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