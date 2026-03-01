El congresista y actual candidato a la reelección, José Luis Elías, sostuvo un tenso intercambio de palabras con un periodista de la plataforma digital Quinto Poder, durante una breve entrevista realizada en la provincia de Ica.

Tensión en entrevista

El incidente se produjo cuando el periodista le consultó sobre su participación en la promoción de leyes relacionadas con el sector educativo privado y el eventual impacto de dichas normas en el cierre de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, institución que permaneció varios años sin examen de admisión ni actividades académicas, situación que afectó a cientos de estudiantes.

El parlamentario respondió: “Usted me está diciendo que yo intervine para cerrar la Universidad San Luis Gonzaga. Nunca he estado de acuerdo que se cierre. Ya te conteste”, dijo el legislador.

Durante el intercambio también se le consultó sobre el crecimiento de universidades privadas en la región tras el cierre de la universidad pública, entre ellas la Universidad Privada San Juan Bautista, cuyo presidente fundador es Elías Ávalos. Según cuestionamientos públicos, el cierre de la universidad nacional habría incrementado la matrícula en universidades privadas.

Asimismo, el periodista le pidió que evaluara la posibilidad de donar o vender el terreno que ocuparía la Universidad San Juan Bautista en la vía alterna de la carretera Panamericana Sur, argumentando que el crecimiento urbano de Ica requeriría nuevas soluciones viales. Sobre este punto, no se registró una respuesta concreta del congresista.

En medio del diálogo, Elías respondió al periodista con la frase: “No te han contratado”, expresión que reiteró en más de una ocasión: “Ah no te han contratado, por eso hablas (…) No te han contratado, no tengo la culpa”, dijo el parlamentario, en una breve entrevista de dos minutos, a paso acelerado el legislador fue escoltado hacia una camioneta y se retiró.

El hecho generó comentarios en redes sociales por el tono empleado frente a las preguntas periodísticas.

Cabe señalar que, José Luis Elías postula a la reelección por el partido Alianza para el Progreso, agrupación política liderada por César Acuña.

