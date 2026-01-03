El Jurado Electoral Especial de Ica dejó fuera de carrera al congresista José Luis Elías Ávalos en su intento por postular al Senado por dicha región, tras concluir que no cumplió con un requisito legal indispensable para los funcionarios públicos.

Proceso del JEE

Según la Resolución Nº 00297-2025 emitida el 29 de diciembre de 2025, el órgano electoral consideró que Elías Ávalos, actual parlamentario por la región Ica hasta el año 2026, debía presentar una licencia sin goce de haber antes de inscribir su candidatura por el partido político Alianza para el Progreso (APP). Al no hacerlo dentro de los plazos establecidos, el JEE declaró improcedente su postulación para las Elecciones Generales 2026.

La defensa legal del parlamentario apeló la decisión y argumentó que los congresistas no están obligados a solicitar licencia para participar en procesos electorales. Para sustentar esta posición, citó criterios administrativos del Jurado Nacional de Elecciones emitidos en años anteriores, los cuales —según el Jurado Electoral Especial— no tienen efecto vinculante frente a la legislación vigente.

Recurso presentado

Durante la revisión del expediente también surgió una observación vinculada al pago de los derechos de inscripción, luego de detectarse que un comprobante había sido usado previamente en otro trámite. La situación fue corregida con un nuevo pago realizado el 24 de diciembre del 2025, a fin de no afectar la inscripción del resto de candidatos de la lista.

El caso fue elevado al Jurado Nacional de Elecciones, luego de que la defensa solicitara informe oral ante el Pleno el 1 de enero de 2026. El recurso quedó registrado bajo el Expediente Nº EG-2026018189 y deberá resolverse antes del cierre del proceso de inscripción.

Entre tanto, la candidatura de María Consuelo Espino Páucar, quien continúa en la lista al Senado por APP por Ica, fue admitida, confirmando que la exclusión recae únicamente sobre Elías Ávalos.

El pronunciamiento final del Jurado Nacional de Elecciones definirá si el congresista queda definitivamente fuera de la contienda electoral al Senado por Ica.

VIDEO RECOMENDADO