Arequipa atraviesa un acelerado proceso de envejecimiento poblacional impulsado por la reducción de nacimientos, según los primeros resultados de los Censos Nacionales 2025 del INEI. Aunque la región continúa creciendo en habitantes, la estructura de su población cambia de manera significativa.

La región registra actualmente una población de 1 millón 814 mil 396 habitantes, cifra que representa un incremento de 431 mil 666 personas respecto al censo de 2017. Este crecimiento consolida a Arequipa como una de las regiones más pobladas del Perú.

No obstante, el principal hallazgo del censo no está en el aumento de habitantes, sino en la disminución del número de niños. Los menores de 15 años representan apenas el 19,4% de la población regional, equivalente a 351 mil 619 personas.

resultados de los Censos Nacionales 2025

Primeros resultados de los Censos Nacionales 2025 (Fuente: INEI)

En contraste, la cantidad de adultos mayores continúa en ascenso. Actualmente, 287 mil 647 personas tienen 60 años o más, lo que representa el 15,9% de la población de Arequipa y evidencia una tendencia de envejecimiento cada vez más marcada.

La región presenta una edad promedio de 36 años y un índice de envejecimiento de 81,8%, muy por encima del promedio nacional de 65,2 %. Esto significa que por cada 100 menores de 15 años existen casi 82 adultos mayores.

DISMINUCIÓN DE NATALIDAD

Según explicó el jefe departamental del INEI en Arequipa, Flavio Charca Flores, este fenómeno principalmente a la disminución de la natalidad y al incremento de la esperanza de vida. Ambos factores están modificando la tradicional pirámide poblacional y generan nuevos retos para las políticas públicas.

Entre las razones de la reducción de nacimientos figura el cambio en las decisiones de las familias. Cada vez más mujeres postergan la maternidad para priorizar estudios superiores, desarrollo profesional y otros proyectos personales antes de formar un hogar.

Esta realidad contrasta con décadas anteriores, cuando una mujer podía tener en promedio hasta siete hijos. En la actualidad, la tasa de fecundidad ha disminuido considerablemente, acelerando el cambio en la composición demográfica de la región.

Mientras tanto, la población en edad de trabajar, comprendida entre los 15 y 59 años, alcanza 1 millón 175 mil 130 personas y representa el 64,8 % del total regional, sosteniendo por ahora el crecimiento económico y productivo de Arequipa.

La tendencia no es exclusiva de la región. Los resultados censales muestran que Puno y Moquegua presentan los niveles más altos de envejecimiento del Perú, con 88 y 87 adultos mayores por cada 100 menores de 15 años, respectivamente.

Además, las proyecciones demográficas indican que hacia el año 2040 la población adulta mayor superará a la población infantil en el país.

POBREZA

Otra información que destaca en los resultados preliminares del CENSO es la situación económica de la región. Arequipa registra un nivel de pobreza de 12,8%, muy por debajo del promedio nacional, que alcanza el 27,5%.

Esto significa que la región mantiene uno de los indicadores sociales más favorables del país, pese a los desafíos asociados al crecimiento poblacional y al envejecimiento.

NACIONAL

A nivel nacional, el Perú alcanzó una población de 34 millones 157 mil 732 habitantes, lo que significa un aumento de aproximadamente 2,9 millones de personas entre 2017 y 2025. La tasa de crecimiento anual promedio fue de 1,11 %, superior a la registrada en el periodo intercensal anterior.

Primeros resultados de los Censos Nacionales 2025 (Fuente: INEI)

Con más de 34 millones de habitantes, Perú se posiciona como el cuarto país más poblado de América del Sur.

Los resultados difundidos corresponden a los primeros datos del Censo Nacional 2025. En los próximos meses, el INEI dará a conocer información detallada sobre empleo, características de las viviendas y comunidades indígenas, aspectos que permitirán tener una radiografía más completa de la realidad regional.