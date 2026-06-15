Aquí detallamos los precios de los combustibles para hoy lunes 15 de junio en algunos grifos de Arequipa. Estos son los pecios de la gasolina, petróleo, el GLP y el balón de gas en Arequipa.

¿Cuánto está la gasolina Regular hoy 15 de junio en Arequipa?

El precio de la gasolina Regular en el grifo Tahuaycanai es de 17. 98 soles el galón, en el Grifo Milagritos en la Av. Salaverry en Socabaya es de 18.98, en el grifo Salaverry en la Av. del mismo Nombre en Socabaya es de 19.79, en el grifo Petrolcenter en el distrito de Cerro Colorado se vende a 16:80 soles el galón.

¿Cuánto está la gasolina Premium hoy 15 de junio en Arequipa?

La gasolina Premium en el grifo Tahuaycanai es de 18. 98 soles el galón, en el Grifo Milagritos en la Av. Salaverry en Socabaya es de 19.99, en el grifo Salaverry en la Av. del mismo Nombre en el distrito de Socabaya es de 20.08 soles, en el grifo Servicentro San Luis en la Variante de Uchumayo en Cerro Colorado a 18.99 soles.

¿Cuál es el precio del petróleo (diésel) hoy en los grifos?

Este 15 de junio, el diésel DB5 S-50 (petróleo) en el grifo Tahuaycanai se vende a 19. 68 soles el galón, en el Grifo Milagritos en la Av. Salaverry en Socabaya es de 20.10, en el grifo Salaverry en la Av. del mismo Nombre en el distrito de Socabaya es de 20.99 soles, en la Estación de Servicios Grifo Yura en la carretera Arequipa-Puno en Yura a 19.40 soles.

¿Cuál es el precio del GLP hoy 15 de junio en Arequipa?

El GLP automotor en el grifo Tahuaycanai se vende a 6.98 soles el galón, en el Grifo Milagritos en la Av. Salaverry en Socabaya se comercializa a 7.86 soles, en el Grifo Sur Arequipa en la Av. Jesús en el Cercado de Arequipa a 7.35 soles.

¿Cuánto cuesta el balón de gas hoy 15 de junio?

El balón de gas de 10 kilos de la marca Z Gas en el grifo Bellavista en el distrito de Hunter a 50 soles, la marca Costa Gas en la estación de Servicios Santa Rosa en la Vía de Evitamiento en Cerro Colorado a 50.90 soles, la marca Primax Gas en Grifos AQP S.R.L. en la esquina de la Av. 15 de Agosto con calle N°7 en Alto Selva Alegre a 52 soles.