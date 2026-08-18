El movimiento se produjo a las 08:38 GMT y tuvo su epicentro en Alhendín, localidad situada aproximadamente a 10 kilómetros al sur de Granada, según el Instituto Geográfico Nacional (IGN).

El terremoto fue el movimiento de mayor intensidad dentro de una serie de temblores registrados durante la mañana. Algunos residentes abandonaron los edificios y salieron a las calles tras sentir el movimiento.

Alhambra de Granada fue cerrada por precaución

El sismo también obligó a evacuar a los turistas que se encontraban en la Alhambra, uno de los principales monumentos históricos y turísticos de España.

El Patronato de la Alhambra y Generalife informó que el complejo entró en revisión tras la actividad sísmica y decidió mantenerlo cerrado durante la tarde como medida preventiva para visitantes y trabajadores.

Posteriormente, el consejero de Emergencias del Gobierno de Andalucía, Antonio Sanz, informó que una primera inspección visual no detectó daños estructurales significativos.

Sí fueron identificadas afectaciones puntuales en elementos no estructurales y decorativos, entre ellos algunas yeserías.

Tres personas resultaron heridas

Las autoridades regionales reportaron tres personas con heridas leves, entre ellas una niña que tuvo que ser trasladada a un hospital.

Los servicios de emergencia recibieron más de 500 llamadas relacionadas con el terremoto. Los reportes incluyeron grietas, desprendimientos y otros daños.

También se registró alrededor de una docena de solicitudes de asistencia médica, principalmente relacionadas con episodios de ansiedad.

Pese a los daños reportados, las autoridades indicaron que hasta el momento no se han identificado afectaciones estructurales de extrema gravedad en las viviendas.

Granada cierra edificios municipales

El Ayuntamiento de Granada dispuso el cierre preventivo de sus edificios municipales, con excepción de aquellos destinados a servicios esenciales y atención de emergencias.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, pidió a los ciudadanos adoptar precauciones ante posibles nuevos movimientos sísmicos y evitar permanecer junto a fachadas de edificios durante una eventual réplica.

El terremoto de este martes se produce pocos días después de que otro sismo de magnitud 5,0 sacudiera Granada durante la madrugada del sábado.