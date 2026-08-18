La morosidad de las familias argentinas alcanzó su mayor nivel en dos décadas, en un escenario marcado por el estancamiento de los ingresos, el aumento del costo de vida y el creciente uso del crédito para financiar gastos cotidianos.

Unos 5,8 millones de argentinos tienen deudas con más de 90 días de atraso, según datos del Banco Central citados por AFP. Cerca de la mitad se encuentra clasificada dentro de la categoría de incobrables.

En total, alrededor de 21 millones de personas mantienen algún tipo de deuda en Argentina, país que cuenta con unos 46 millones de habitantes.

Mora de las familias subió de 4,5 % a 12,8 %

La mora bancaria de los hogares pasó del 4,5 % en mayo de 2025 al 12,8 % en mayo de 2026, mientras que en junio se ubicó en 12,7 %.

Los préstamos personales y las tarjetas de crédito concentran más del 70 % de los casos de morosidad, de acuerdo con un informe del Centro de Economía Política citado por AFP.

El fenómeno coincide con un deterioro de la capacidad adquisitiva de algunos hogares y mayores dificultades para afrontar gastos de servicios, transporte, alimentos y medicamentos.

El presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Juan Cuattromo, atribuyó el crecimiento de la morosidad al escenario económico.

“El crecimiento de la morosidad no es consecuencia de decisiones individuales, es el resultado de un contexto macroeconómico que deterioró los ingresos, el empleo y la actividad económica”, declaró a AFP.

Milei: “¿Les pusieron una pistola en la cabeza?”

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha rechazado responsabilizar al Estado por las deudas asumidas por los ciudadanos y ha descrito el endeudamiento como un acuerdo entre privados.

Al referirse a quienes solicitaron préstamos que posteriormente tuvieron dificultades para pagar, Milei preguntó: “¿Les pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo?”.

Las cifras de morosidad se producen durante su administración, iniciada en diciembre de 2023, aunque las causas y responsabilidades sobre el endeudamiento son objeto de debate entre el Gobierno, economistas, entidades financieras y sectores políticos.

Créditos llegaron a tasas cercanas al 1.000 % anual

El aumento del endeudamiento también está vinculado a la expansión del crédito mediante billeteras digitales y plataformas financieras.

Según la información recogida por AFP, algunas operaciones de crédito ofrecidas por billeteras digitales no bancarias alcanzaron tasas cercanas al 1.000 % anual.

A ello se suman préstamos informales destinados principalmente a trabajadores que no pueden acceder al sistema financiero tradicional, con tasas que pueden comenzar alrededor del 260 % anual.

El dirigente de izquierda Gabriel Solano presentó una denuncia penal contra Marcos Galperín por presunta usura relacionada con préstamos ofrecidos mediante Mercado Pago. La presentación constituye una acusación que deberá ser evaluada por las autoridades judiciales.

Jóvenes, entre los más afectados por las deudas

El problema también alcanza a los sectores más jóvenes. Según estadísticas del Banco Provincia citadas por AFP, casi cuatro de cada diez jóvenes de entre 18 y 21 años tienen dificultades para pagar sus créditos.

Dentro de ese grupo, nueve de cada diez se habrían endeudado antes de conseguir su primer empleo formal.

También existen plataformas financieras que ofrecen servicios crediticios a adolescentes, lo que abre un debate sobre el acceso temprano al endeudamiento y la educación financiera.

Ante el incremento de la morosidad, bancos públicos y privados han comenzado a ofrecer alternativas de refinanciamiento con tasas reducidas y mecanismos vinculados a la inflación, aunque el acceso depende de los requisitos establecidos por cada entidad.