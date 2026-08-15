El terremoto registrado en la costa de la isla indonesia de Flores dejó 47 personas fallecidas, según el último reporte de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB).

El movimiento telúrico ocurrió cerca de las 06:00 de la mañana, hora local, y alcanzó una magnitud de 7.7. De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el epicentro se ubicó a unos 62 kilómetros al noroeste de Ende y tuvo una profundidad de 10 kilómetros.

El desastre también provocó daños en más de un centenar de viviendas y generó aludes en algunos sectores de Flores.

El aeropuerto de la turística Komodo presentó afectaciones, aunque continuó funcionando, según informó el ministro de Transportes, Dudy Purwagandhi.

Tras el sismo, alrededor de 2 000 residentes fueron evacuados de las zonas costeras debido a la activación de una alerta temprana de tsunami, posteriormente suspendida.