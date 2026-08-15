La bancada de Juntos por el Perú (JPP) presentó una moción de interpelación contra el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, para que responda ante la Cámara de Diputados un pliego de 43 preguntas sobre su gestión y la estrategia de seguridad aplicada en Pataz (La Libertad).

Entre las interrogantes figuran las presuntas aportaciones económicas que habría recibido Belaúnde de Evangelina Arias, presidenta del directorio de minera Poderosa, para supuestamente financiar su campaña electoral; así como las reuniones que habría sostenido con representantes de la empresa antes y después de asumir el cargo , según el documento.

Rafael Belaúnde también deberá precisar si recibió solicitudes de la compañía relacionadas con la seguridad en Pataz.

La moción cuestiona además el despliegue de las Fuerzas Armadas en la provincia, incluyendo el número de efectivos asignados a instalaciones de minera Poderosa, su fundamento legal y las funciones que cumplen frente a la criminalidad vinculada con la minería ilegal, extorsión, sicariato y secuestro. JPP también pide conocer los indicadores utilizados para evaluar los resultados de la estrategia militar en la zona.

El documento incluye preguntas sobre la participación de las Fuerzas Armadas en el ejercicio multinacional “Escudos de las Américas”, así como sobre sus condiciones operativas, logísticas y presupuestales, entre otras interrogantes.

La moción, que constituye la primera interpelación contra un ministro en la actual legislatura, permanece pendiente de ser evaluada por la Junta de Portavoces de la Cámara de Diputados antes de su eventual debate en el pleno.

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