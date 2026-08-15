El excongresista Guillermo Bermejo no fue autorizado a abandonar el penal Ancón I, donde cumple la sentencia de quince años de prisión dictada en su contra por afiliación a una organización terrorista (Sendero Luminoso), tras conocerse el fallecimiento de su padre.

En su lugar, el Gobierno permitió que el féretro ingrese al centro penitenciario, “por un periodo prudente y en el marco de la norma” para las exequias correspondientes.

Acciones

El exlegislador solicitó un permiso de salida por 72 horas, de acuerdo a lo establecido en el Código de Ejecución Penal.

“Exijo a las autoridades que se cumpla mi derecho de asistir”, publicó Bermejo vía X tras presentar la solicitud.

De acuerdo a la norma, el pedido es evaluado por el director del penal y su denegatoria puede ser sometida a una reconsideración o apelación por el plazo de un día hábil.

Sin embargo, la Procuraduría Especializada en Delitos de Terrorismo advirtió al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y al Ministerio de Justicia que, “teniendo en cuenta la gravedad del delito por el que (Bermejo) ha sido condenado y, por ende, su peligrosidad”, no debía concederse el permiso. “(Esto) a fin de evitar cualquier intento de fuga o perturbación en la ejecución de su condena”, se lee en el oficio remitido por el procurador Milko Ruiz.

El exparlamentario de Perú Libre fue sentenciado en octubre del 2025. Fue responsabilizado de recibir adoctrinamiento ideológico y militar de los cabecillas de SL en el VRAEM, como “José” y “Alipio”, y de ser un enlace con organizaciones terroristas internacionales como las FARC de Colombia.

Ante la postura de la procuraduría, la Presidencia del Consejo de Ministros informó que se acondicionó un ambiente, al interior del penal Ancón I, “en atención a la solicitud formulada por el interno y que tiene como finalidad facilitar la despedida de su padre”.