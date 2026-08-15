Se desarrolla en Tacna el II Festival Nacional Itinerante Rayme Títere Tacna 2026 que reúne a grandes cultores del arte de los títeres provenientes de Lima, Arequipa, Huánuco, Huacho, Tacna y Argentina. En el festival se reconoció a cuatro grandes maestros como Felipe Rivas Mendo, Teresa Belloso, Hugo Suárez y el argentino Enrique Di Mauro.

El destacado director de teatro y maestro titiritero en Tacna David Ortiz Oviedo resaltó que el objetivo de este festival es compartir experiencias y demostrar el valor del arte de los títeres promoviendo valores como la solidaridad y la integración.

Aporte a la cultura

Por su parte el director de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Tacna Daniel Zegarra Rivera aclaró que el arte de los títeres no tiene un fin solamente recreativo para los niños sino que es una actividad que está dirigida para toda la familia como los niños, jóvenes y adultos.

“Las presentaciones son muy diversas y la variedad de personajes también, desde cómo han sido construido por cada uno de los titiriteros, hay grupos muy destacados de todo el país como Tárbol Teatro y dos compañías de Argentina que también están aquí”, mencionó el titular de Cultura.

Funciones de hoy sábado

Luego de sus presentaciones en colegios, talleres y funciones del jueves y viernes, para hoy, sábado 15 de agosto, han programado a las 10 horas en el Centro de Convenciones Jorge Basadre tres funciones: “El fiel manchas”, a cargo de Juglar Teatro de Títeres de Arequipa, “Mi primer Festival”, del grupo Titer Pop de Lima, y la obra “La historia del burrito Pelusa”, a cargo del Grupo Zeus de Huánuco. El ingreso será con una colaboración voluntaria.

Para las 15:30 horas en el Parque del Niño de Gregorio Albarracín se ha programado la presentación del Grupo Kapaieie y La Pandilla.

Presentaciones gratuitas

Finalmente a las 17 horas en el Museo Ferroviario Nacional se presentarán tres obras, cuyo ingreso será gratuito, “La ratita presumida”, a cargo de Antarita de Huacho; “Jacinto y Floripondia”, de Caleidoscopio de Lima; y la obra “La calle misteriosa”, de El Telón Argentina. Luego se procederá con la clausura de éste magnífico evento.