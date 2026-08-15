Chongos Bajo fue elegido para desarrollar el II Simulacro Nacional Multipeligro, debido a que es el distrito más golpeado por el sismo del 18 de julio. Allí se reportan 2,437 damnificados, 1,838 afectados, 159 viviendas destruidas, 674 inhabitables y cuatro personas fallecidas.El ejercicio permitió poner a prueba la capacidad de respuesta de las autoridades y de la población frente a un terremoto de gran magnitud.

Se practicaron acciones como la evacuación hacia zonas seguras, el reconocimiento de rutas de salida, la organización de la población y la respuesta de las instituciones responsables de atender una emergencia.

Los resultados del simulacro muestran, sin embargo, la dimensión que podría alcanzar un terremoto de 8 grados en Chongos Bajo, segpuninformó el jefe de Defensa Civil, José Vásquez.

“El reporte proyectó 300 personas fallecidas, 9,808 damnificadas y 7,460 afectadas. Asimismo, se estimaron 640 viviendas destruidas, 3,728 inhabitables y 1,829 afectadas, además de 11 instituciones educativas colapsadas y 2 centros de salud de igual condición”, señaló. Las cifras son parte de un escenario de simulación y no corresponden a víctimas reales. El ejercicio también permitió advertir que Junín cuenta con más de 40 zonas vulnerables que requieren una atención permanente.

José Vásquez, representante del gobernador regional Zósimo Cárdenas e integrante del Grupo de Trabajo de Gestión del Riesgo de Desastres, destacó la participación de la población y de las autoridades durante el simulacro desarrollado en el sur de Huancayo.

En Huancayo

Mientras en el parque Huamanmarca de Huancayo y la plaza principal del distrito de Pucará, la Municipalidad Provincial e Huancayo hizo lo suyo. Simuló un sismo de magnitud 8.0, con una duración de 50 segundos y epicentro ubicado a 25 kilómetros al este de la ciudad

Segun informó el presidente de la Plataforma Provincial de Defensa Civil y alcalde, Ing. Dennys Cuba Rivera, el resultado sería devastador: 80 mil damnificados, 50 mil afectados, 12 mil heridos y 10 mil fallecidos.

“Hago el llamado de unidad a todos los ciudadanos, ya que estos resultados son muy fulminantes. Sigamos con el trabajo conjunto; todas las entidades públicas y privadas debemos ponernos el hombro en estos momentos”, manifestó el alcalde provincial.

Silencio sísmico

Uno de los movimientos más destructivos ocurrió el 1 de octubre de 1969, cuando un sismo de magnitud 6.2 sacudió la zona de Pariahuanca. El movimiento dejó 130 personas fallecidas en Acopalca, Lampa, Comas, Pariahuanca y Chilifruta, además de centenares de heridos y daños materiales en Jauja, Concepción y Huancayo.

Otro antecedente se registró el 8 de febrero de 2023, cuando un sismo de magnitud 3.6 afectó Huasicancha. El movimiento provocó el colapso de la iglesia matriz y dejó 23 viviendas afectadas.

El último episodio sísmico comenzó la noche del 18 de julio de 2026, con un movimiento de magnitud 5.4 y 22 réplicas que tuvo como uno de sus puntos más afectados al anexo de Pumpunya, en el distrito de Chongos Bajo en Chupaca.

El 6 de agosto, un sismo de magnitud 5.0 amplió la preocupación hacia otros sectores, entre ellos Chongos Alto y Huasicancha, en el valle del Canipaco, además de zonas del norte de Huancavelica.

De acuerdo con el último reporte consignado del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), la emergencia deja 6,441 damnificados, 5,872 afectados, seis fallecidos y 89 heridos.

A consecuencia de estos eventos, 20 distritos de Junín han sido declarados en emergencia.