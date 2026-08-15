Como parte de una visita de verificación, el director regional de Comercio Exterior y Turismo de Ica, Gustavo Huerta Escate, realizó un sobrevuelo a las Líneas de Nasca desde el Aeródromo María Reiche Neuman, donde pudo conocer directamente las condiciones en las que se desarrolla el servicio de vuelos turísticos.

Turismo en la zona

Durante su permanencia en el aeródromo, Huerta sostuvo reuniones y entrevistas con representantes de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), CORPAC, iPerú y agencias de viajes, con el propósito de conocer las medidas y procedimientos de seguridad aplicados en las operaciones destinadas al sobrevuelo de las figuras de Nasca.

El funcionario también realizó el recorrido aéreo junto a turistas españoles, experiencia que permitió observar desde el propio servicio las condiciones de operación y la atención que reciben los visitantes que llegan a Nasca para conocer las famosas líneas y geoglifos desde el aire.

De acuerdo con la referencia proporcionada sobre la actividad aérea, se realizan alrededor de 70 vuelos diarios y cada avioneta transporta hasta seis pasajeros, el movimiento estimado alcanza los 420 pasajeros por día. De mantenerse ese ritmo durante 30 días, el cálculo sería de aproximadamente 12.600 pasajeros al mes.

La cifra es una estimación basada únicamente en el número de vuelos y la capacidad señalada, por lo que el número real de pasajeros puede variar dependiendo de la cantidad efectiva de operaciones, la ocupación de cada aeronave, las condiciones meteorológicas y otros factores que puedan afectar los vuelos.

El movimiento convierte al Aeródromo María Reiche Neuman en un punto clave para la actividad turística de Nasca, especialmente por la demanda de visitantes nacionales y extranjeros interesados en realizar el sobrevuelo de las líneas.

Las Líneas de Nasca continúan siendo uno de los principales destinos turísticos de Ica y uno de los atractivos arqueológicos más reconocidos del país. El flujo de visitantes que accede a ellas mediante vuelos turísticos genera además actividad para agencias de viajes, operadores aéreos, transporte, hospedajes, restaurantes y otros negocios vinculados al turismo en Nasca.

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