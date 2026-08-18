El terremoto de magnitud 7,4 que golpeó el oeste de Colombia el pasado 10 de agosto habría provocado pérdidas económicas cercanas a US$9.570 millones, según una estimación preliminar anunciada por el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella.

El movimiento sísmico causó graves daños en viviendas, edificios e infraestructura del oeste colombiano, con especial impacto en ciudades como Cali y Pereira y otras localidades de las regiones del Pacífico y el eje cafetero.

El balance de víctimas continúa sujeto a actualización. Las cifras difundidas señalan 289 fallecidos y 143 personas desaparecidas, mientras miles de personas resultaron heridas.

Daños por el terremoto se acercan a los US$9.600 millones

La primera estimación económica presentada por el Gobierno sitúa las pérdidas alrededor de los 30 billones de pesos colombianos, equivalentes a unos US$9.580 millones. Reuters reportó que aproximadamente 24,5 billones de pesos corresponderían a daños en edificaciones y otros 5,5 billones a infraestructura.

De la Espriella advirtió que se trata de una evaluación inicial que deberá modificarse conforme las autoridades obtengan información más detallada de las zonas afectadas.

“Imagínense ustedes la dimensión del desastre. Es una cifra preliminar que se irá ajustando en la medida en que tengamos más información y se caracterice en cada una de las regiones”, declaró el mandatario.

El alcance final de los daños dependerá de las evaluaciones de viviendas, infraestructura pública, servicios y actividades económicas afectadas por el terremoto.

Colombia pasa de la búsqueda a la remoción de escombros

Una semana después del terremoto, las labores avanzan hacia una fase marcada por la remoción de escombros y la evaluación de estructuras dañadas.

Las autoridades han reducido la lista de desaparecidos a 143 personas, mientras el balance de fallecidos se mantiene en 289 según los últimos reportes citados.

El desastre afectó a centenares de municipios y dejó daños en viviendas, establecimientos de salud, centros educativos y otras infraestructuras.

Terremoto marca primera gran crisis del gobierno de De la Espriella

El desastre ocurrió apenas unos días después de que Abelardo de la Espriella asumiera la Presidencia de Colombia, convirtiéndose en la primera emergencia de gran escala que enfrenta su administración.

El Gobierno ha anunciado medidas para iniciar la reconstrucción de las zonas afectadas, en un escenario en el que la magnitud de los daños también representa un desafío para las finanzas públicas colombianas.

De acuerdo con la información difundida, el mandatario encargó al Ministerio de Vivienda impulsar un plan de reconstrucción con participación de autoridades locales, constructoras, entidades financieras y aseguradoras.

Banco Mundial desembolsó US$200 millones para Colombia

La respuesta también ha recibido apoyo internacional. El Banco Mundial anunció el desembolso de US$200 millones para atender necesidades inmediatas derivadas de la emergencia y respaldar posteriormente la recuperación del país.

El organismo informó además que puso en marcha una evaluación rápida de daños para contribuir a determinar las pérdidas ocasionadas por el terremoto y orientar las prioridades de reconstrucción.

Estados Unidos también ha proporcionado ayuda. De acuerdo con Associated Press, el apoyo estadounidense anunciado alcanzaba los US$26,5 millones, mientras el presidente colombiano solicitó además una suspensión temporal de aranceles sobre productos de su país para facilitar la recuperación económica.

Con las operaciones entrando en una nueva etapa, el desafío para Colombia se desplaza progresivamente hacia la reconstrucción de viviendas e infraestructura y la recuperación de las comunidades afectadas, mientras continúa la evaluación del impacto económico definitivo.