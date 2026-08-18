La epidemia de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) continúa sin estar controlada y mantiene un elevado riesgo de propagación, advirtió este martes el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

“La epidemia está lejos de estar bajo control”, señaló Tedros al inicio de una nueva reunión del Comité de Emergencia de la OMS convocada para evaluar la evolución del brote.

La emergencia, provocada por el virus Bundibugyo, ya se convirtió en el brote de ébola más mortífero registrado en la historia de la RDC. El balance oficial disponible al 16 de agosto alcanzó 2.325 fallecidos y 4.945 casos confirmados.

OMS advierte riesgo de mayor propagación

La República Democrática del Congo declaró oficialmente el brote el 15 de mayo de 2026, después de que análisis de laboratorio confirmaran la presencia del virus Bundibugyo. La OMS determinó poco después que la situación constituía una emergencia de salud pública de importancia internacional.

Desde entonces, el número de contagios y fallecidos ha aumentado rápidamente, mientras la respuesta sanitaria enfrenta dificultades relacionadas con la precariedad de la infraestructura, la inseguridad y el acceso a algunas de las zonas afectadas.

La evaluación de riesgo de la OMS había establecido un nivel “muy alto” para la RDC, “alto” a nivel regional y “bajo” a nivel mundial. El organismo también documentó desde mayo la exportación de casos hacia Uganda.

Brote ya supera la epidemia de 2018-2020

La cifra actual de fallecidos supera la registrada durante el brote de 2018-2020 en el este de la RDC, que hasta ahora era el más letal ocurrido en el país y dejó 2.299 muertos.

La situación resulta especialmente compleja porque no existe actualmente una vacuna aprobada específicamente contra el virus Bundibugyo ni un tratamiento antiviral específico aprobado para esta variante, aunque se desarrollan y evalúan alternativas experimentales.

El Comité de Emergencia de la OMS deberá analizar la evolución del brote y formular recomendaciones para reforzar las medidas destinadas a contener su propagación.