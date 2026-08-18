El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, utilizó el voto por correo para participar en las primarias republicanas de Florida que se celebran este martes 18 de agosto, pese a sus reiterados cuestionamientos a esta modalidad electoral.

Los registros electorales del condado de Palm Beach muestran que Trump solicitó una papeleta por correo a finales de julio. La Casa Blanca confirmó que el mandatario emitió su voto mediante esta modalidad.

La decisión llama la atención debido a que Trump lleva años cuestionando el voto por correo y ha realizado afirmaciones no sustentadas que lo vinculan con un fraude electoral generalizado.

Trump ha calificado el voto por correo como “corrupto”

En julio, Trump volvió a cuestionar esta modalidad y afirmó que el voto por correo era “intrínsecamente corrupto”, mientras su administración impulsa cambios en las normas electorales.

El mandatario también ha insistido, sin aportar pruebas que lo demuestren, en relacionar el voto por correo con sus afirmaciones falsas de fraude en las elecciones presidenciales de 2020.

Actualmente, Trump promueve en el Congreso el SAVE America Act, una propuesta que busca establecer nuevas exigencias electorales y limitar significativamente el uso del voto por correo, aunque contempla determinadas excepciones.

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Casa Blanca defiende voto por correo de Trump

Ante los cuestionamientos por la decisión del mandatario, la Casa Blanca negó que exista una contradicción entre su posición política y el hecho de haber votado por correo.

La administración argumentó que las restricciones promovidas por Trump contemplan excepciones para personas que no puedan acudir a las urnas por motivos como enfermedad, discapacidad, servicio militar o viajes.

La portavoz de la Casa Blanca Olivia Wales explicó que Trump mantiene su residencia electoral en Palm Beach, Florida, pero desarrolla principalmente sus actividades como presidente desde Washington D. C.

Funcionarios de la administración señalaron además que Trump no había estado en Florida durante los últimos meses.

Florida permite solicitar el voto por correo

Actualmente, la legislación de Florida permite que los electores registrados soliciten una papeleta para votar por correo, aunque el estado ha endurecido en los últimos años determinados requisitos relacionados con esta modalidad.

Trump ya había recurrido anteriormente al voto por correo en Florida. En marzo utilizó el mismo mecanismo para participar en una elección especial en Palm Beach.

Las primarias de este martes incluyen, entre otras contiendas, la elección republicana para gobernador de Florida, en la que participa el congresista Byron Donalds, respaldado por Trump.