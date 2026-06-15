En lo que va del presente año, la región Piura ha registrado un total de 87 muertes a causa de fatídicos accidentes de tránsito, según el último reporte oficial emitido por el Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef).

La preocupante estadística pone en evidencia la falta de control vial y la persistente imprudencia de los conductores en las diferentes provincias de la región, donde los choques, despistes y atropellos continúan cobrando vidas de manera imparable.

La entidad revela que el mes de febrero se consolidó como el más letal en las pistas piuranas, alcanzando la alarmante cifra de 26 víctimas mortales. A este le sigue el mes de marzo con 17 fallecidos, mayo con 15, enero con 14 y abril con 9 decesos. Asimismo, en lo que va del presente mes de junio, ya se han reportado 6 pérdidas humanas.

Ante este escenario, la ciudadanía y diversos sectores exigen a la Policía de Carreteras y a las autoridades municipales intensificar las fiscalizaciones y ejecutar campañas de concientización urgentes para frenar esta racha mortal.