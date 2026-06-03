Un septuagenario perdió la vida luego que fue embestido por el conductor de un camión en el distrito de Veintiséis de Octubre, en Piura.

El accidente de tránsito se registró al mediodía del último lunes, en circunstancias en que el padre de familia, Óscar Felipe Zapata Freyre (78 años), cruzaba una calle y en forma intempestiva apareció el conductor de un camión por la prolongación de la avenida Chulucanas, a unas cuadras de la zona conocida como los “Dos grifos”, y lo atropelló.

Producto del fuerte impacto, el anciano resultó gravemente mal herido siendo trasladado de emergencia al Hospital Santa Rosa, pero lamentablemente en horas de la tarde falleció debido a las múltiples lesiones sufridas.

El cuerpo del padre de familia fue trasladado e internado en la morgue del Instituto de Medicina Legal de Piura para practicarle la necropsia de ley respectiva.

Personal de la Unidad de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (UPIAT) inició las indagaciones correspondientes para determinar las causas del accidente, cómo ocurrió el hecho y la responsabilidad tanto del occiso como del conductor del camión.

De otro lado, las cámaras de videovigilancia de Veintiséis de Octubre captaron el preciso momento en que el conductor de un mototaxi salió despedido de los aires tras ser impactado violentamente por el chofer de una camioneta.

El accidente ocurrió en el cruce de la intersección de la avenida Marcavelica con Santa Rosa, en el distrito de Veintiséis de Octubre.

Tras el fuerte impacto, el chofer del trimóvil cayó varios meses más allá e impactó con fuerza contra el pavimento, donde quedó tendido con heridas de gravedad.

El chofer fue estabilizado por el personal del Serenazgo de Veintiséis de Octubre y trasladado de emergencia al Hospital Santa Rosa, donde quedó internado.