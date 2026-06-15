La recordada actriz estadounidense Anne Schedeen falleció el domingo a los 77 años, según informó su entorno familiar a través de un comunicado difundido en redes sociales. La intérprete es recordada principalmente por su participación en la serie de comedia ALF, donde interpretó a la madre de la familia Tanner.

La familia y su representante confirmaron el deceso y señalaron que la actriz falleció en calma, sin ofrecer detalles adicionales sobre las circunstancias. En la misma publicación, sus allegados resaltaron su trayectoria y su labor en distintas actividades y causas sociales. La información fue difundida posteriormente por medios internacionales que citaron fuentes cercanas a la actriz.

Anne Schedeen inició su formación actoral desde temprana edad en Portland, donde participó en actividades teatrales locales. Con el paso del tiempo continuó su carrera en Nueva York y posteriormente en Los Ángeles, donde se vinculó a la industria televisiva.

A lo largo de su trayectoria participó en diversas producciones de televisión y cine durante varias décadas. Su trabajo incluyó apariciones en distintas series antes de alcanzar mayor reconocimiento internacional.

Su recordado papel en la serie ALF

Su mayor popularidad llegó con su interpretación de Kate Tanner en la serie ALF, producción que se emitió durante la década de 1980. El programa se convirtió en una de las comedias más recordadas de su época en la televisión estadounidense.

La actriz formó parte del elenco principal durante todas las temporadas de la serie. Su personaje fue parte central de la dinámica familiar que caracterizó la historia.

Tras su fallecimiento, su entorno familiar solicitó que quienes deseen rendir homenaje lo hagan mediante aportes a una organización benéfica. Se indicó que esta entidad estaba relacionada con causas que la actriz apoyaba en vida.

Diversos medios y figuras del ámbito del entretenimiento difundieron la noticia destacando su trayectoria en televisión. La confirmación del deceso generó reacciones entre seguidores de la serie ALF en distintos países.