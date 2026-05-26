La papa continúa siendo uno de los ingredientes más representativos de la gastronomía peruana y un símbolo de identidad nacional.

Actualmente, el Perú cuenta con más de 3,000 variedades de papas nativas cultivadas en 19 regiones del país, según cifras vinculadas al sector agrario.

Además de su importancia gastronómica, estudios recientes destacan su valor histórico y cultural dentro de las comunidades andinas.

Con motivo del Día Nacional de la Papa, celebrado cada 30 de mayo, el chef Rafael Piqueras, embajador gastronómico de Electrolux, compartió una receta inspirada en productos marinos y sabores tradicionales.

Una versión marina de la causa peruana

La propuesta consiste en una causa rellena de conchas presentada en formato cuchareable.

“Es imposible imaginar la cocina peruana sin la papa. Es un insumo que representa historia, tradición y orgullo”, señaló Piqueras.

La receta combina papa amarilla prensada con pasta de ají amarillo, limón y aceite, mientras que el relleno incorpora conchas frescas, cebolla, culantro y ají limo.

El chef destacó que la versatilidad de la papa permite adaptarla tanto a preparaciones tradicionales como a propuestas contemporáneas.

Ingredientes para la preparación

Para la base de causa:

4 papas amarillas sancochadas y prensadas

Pasta de ají amarillo

Jugo de limón

Aceite

Sal

Para el relleno:

8 conchas frescas sin coral

Cebolla en cuadritos

Mayonesa

Togarashi

Culantro

Ají limo

Palta

Paso a paso de la receta

Colocar la papa prensada en un bowl. Agregar pasta de ají amarillo, limón, aceite y sal. Mezclar hasta integrar bien la masa. Preparar el relleno mezclando las conchas con cebolla, mayonesa, togarashi, culantro y ají limo. Colocar una capa de papa en el plato, añadir el relleno y repetir el proceso. Decorar con mayonesa, ají limo, huevo rallado, palta, aceite de oliva y culantro. Refrigerar durante 10 minutos antes de servir.

El valor económico y nutricional de la papa

La celebración también busca reconocer el trabajo de aproximadamente 700 mil familias peruanas vinculadas al cultivo de papa en regiones como Puno, Huánuco, Cusco, Cajamarca, Huancavelica y Junín.

De acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), este alimento aporta vitamina C, hierro, zinc y magnesio.