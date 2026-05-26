Un caso sospechoso de sarampión en un colegio particular de Cerro Colorado obligó a que la sección involucrada realice de momento sus clases de manera virtual, así lo informó el gerente regional de Educación, William Choque.

Por un tema de privacidad, el funcionario dio detalles generales sobre este caso, indicando que se trata de una institución educativa del sector de Zamacola, donde la sospecho se detectó en un chequeo particular, “efectivamente ya hay un caso sospechoso a nivel de lo que viene a ser en todo caso una institución educativa de acá de Arequipa”, manifestó.

En cuanto a las medidas tomadas, William Choque confirmó que la sección donde realiza clases este escolar realiza clases virtuales a la espera de descartar más casos sospechosos en las mismas, entre los estudiantes y docente.

“Se ha detectado el día sábado, está como sospechoso, quiero aclarar eso, los resultados van a salir hoy día, seguramente nos estarán confirmando en este caso a Geresa”, acotó

En cuanto al caso autóctono confirmado en Camaná de una adolescente de 14 años, Choque indicó que también se tomaron las mismas medidas de pasar a la virtualidad a la espera de descartar algún contagio entre compañeros de clases.