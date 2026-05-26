Las nevadas en la zona alta de Arequipa continuarán hasta mañana, según informó el jefe zonal del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) en Arequipa, el biólogo Guillermo Edgar Gutiérrez Paco.

El especialista precisó que desde la madrugada del domingo se vienen registrando nevadas en sectores ubicados por encima de los 4000 msnm, principalmente en zonas como Patahuasi, la vía Arequipa–Chivay y el sector de Patapampa, donde se alcanzó un espesor aproximado de hasta 10 centímetros de nieve.

Explicó que estos eventos son propios de la estación de otoño, en la que se presentan periodos de tres a cuatro días de nevadas acompañados de vientos fuertes por el desplazamiento de masas de aire que se sintieron en la ciudad.

Descenso de temperaturas

Asimismo, indicó que tras este periodo se prevé un cambio de condiciones con cielos despejados y una reducción significativa de las temperaturas nocturnas durante el próximo fin de semana.

En ese sentido, advirtió que la temperatura en la ciudad de Arequipa podría descender hasta los 6 °C, mientras que en la zona altoandina los valores podrían llegar hasta los -16 °C.

Adelantó que luego de este periodo se dará paso a la estación de invierno, que inicia el 21 de junio, donde se espera una mayor intensidad de las bajas temperaturas en la región sur.